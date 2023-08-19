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Пушин Федор Григорьев

Место рождения

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушин Григорiй Григорьев

Мать: скрыто настройками приватности

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.11.1850

Сын: Пушин Григорiй Федоров

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.12.1851

Дочь: Евгенiя Федорова

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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