Grzybowska (Staszkiewicz Сташкевич Staškevičiūtė) Ксавера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Гржибовский Иван
Отец ребёнка: Гржибовский Клеофас Станиславович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Raszczewska Паулина Клеофантьевна
Отец ребёнка: Гржибовский Клеофас Станиславович
Краслава, Krāslavas novads
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Даугавпилс, Daugavpils
Смерть
Неизвестно