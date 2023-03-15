Grzybowska (Staszkiewicz Сташкевич Staškevičiūtė) Ксавера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grzybowska (Staszkiewicz Сташкевич Staškevičiūtė) Ксавера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Гржибовский Иван

Отец ребёнка: Гржибовский Клеофас Станиславович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Raszczewska Паулина Клеофантьевна

Отец ребёнка: Гржибовский Клеофас Станиславович

Краслава, Krāslavas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гржибовский Клеофас Станиславович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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