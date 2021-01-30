Завалина (Вареник) Светлана Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1953
Дата смерти30.01.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1953
Отец: Вареник Илья Никифорович
Рождение ребёнка
01.07.1979
Отец ребёнка: Завалин Игорь Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалин Неизвестно Игоревич
Отец ребёнка: Завалин Игорь Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.2021