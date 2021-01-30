Завалина (Вареник) Светлана Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалина (Вареник) Светлана Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1953

Дата смерти

30.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1953

Отец: Вареник Илья Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1979

Сын: Завалин Артем Игоревич

Отец ребёнка: Завалин Игорь Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалин Неизвестно Игоревич

Отец ребёнка: Завалин Игорь Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалин Игорь Неизвестно

Смерть
30.01.2021
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