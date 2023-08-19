Воинкова (Дягилева) (Дягилева) Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Дягилева) (Дягилева) Евдокия Григорьева

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Место рождения

Дягилева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Дягилев Григорий

Мать: не указана

Дягилева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.01.1823

Муж: Воинков Иван Логгинов

Рождение ребёнка
29.12.1823

Дочь: Мелания Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1827

Дочь: Шалькова (воинкова) Дария Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Воинков Павел Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1829

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1832

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1834

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1836

Сын: Воинков Феодосий Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1840

Сын: Воинков Симион Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1844

Сын: Воинков Николай Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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