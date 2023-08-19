Воинкова (Дягилева) (Дягилева) Евдокия Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Дягилев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1823
Рождение ребёнка
29.12.1823
Дочь: Мелания Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов
Рождение ребёнка
17.02.1827
Дочь: Шалькова (воинкова) Дария Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Воинков Павел Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов
Рождение ребёнка
13.01.1829
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов
Рождение ребёнка
01.06.1832
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов
Рождение ребёнка
23.10.1834
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов
Рождение ребёнка
05.06.1836
Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов
Рождение ребёнка
14.02.1840
Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов
Рождение ребёнка
09.05.1844
Отец ребёнка: Воинков Иван Логгинов
Смерть
Неизвестно