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Зайцевъ Пахомъ
Зайцевъ Пахомъ
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1795
Пол
Мужской
Отец
Зайцевъ Никита
1758 г.р.
Мать
Ирина Яковлева
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Зайцевъ Никита
Мать:
Ирина Яковлева
Дурасовка
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