Мандрыка (Степанова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыка (Степанова) Наталья

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

14.01.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Около 1975

Муж: Мандрыка Владимир Николаевич

Харьков, Харківська область
Инженер, не общительна, пессимистка.
Рождение ребёнка
03.09.1976

Дочь: Копылова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Мандрыка Владимир Николаевич

Харьков, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
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