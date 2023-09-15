Мандрыка (Степанова) Наталья
Место рождения
Дата рождения14.01.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1975
Инженер, не общительна, пессимистка.
Рождение ребёнка
03.09.1976
Дочь: Копылова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Мандрыка Владимир Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно