Ильин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Виктор

Ильин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Алена Викторовна

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Татьяна Ивановна

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