Домченко Федосья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Домченко Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазовская Мария Архиповна
Отец ребёнка: Лазовский Архип Фёдорович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Лазовская Мария Архиповна
Отец ребёнка: Лазовский Архип Фёдорович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Лазовская Мария Архиповна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Лазовская Елизавета Архиповна
Отец ребёнка: Лазовский Архип Фёдорович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лазовская Марфа Архиповна
Отец ребёнка: Лазовский Архип Фёдорович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Лазовская-Пименова Евдокия Архиповна
Отец ребёнка: Лазовский Архип Фёдорович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Лазовский Михаил Архипович
Отец ребёнка: Лазовский Архип Фёдорович
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Пименова (Лазовская) Евдокия Архиповна
Отец ребёнка: Лазовский Архип Фёдорович
Ялуторовск
Смерть
Неизвестно