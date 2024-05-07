Домченко Федосья Федотовна 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домченко Федосья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Домченко Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазовская Мария Архиповна

Отец ребёнка: Лазовский Архип Фёдорович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Лазовская Мария Архиповна

Отец ребёнка: Лазовский Архип Фёдорович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Лазовская Мария Архиповна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Лазовская Елизавета Архиповна

Отец ребёнка: Лазовский Архип Фёдорович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лазовская Марфа Архиповна

Отец ребёнка: Лазовский Архип Фёдорович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Лазовская-Пименова Евдокия Архиповна

Отец ребёнка: Лазовский Архип Фёдорович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Лазовский Михаил Архипович

Отец ребёнка: Лазовский Архип Фёдорович

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Пименова (Лазовская) Евдокия Архиповна

Отец ребёнка: Лазовский Архип Фёдорович

Ялуторовск
Смерть
Неизвестно

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