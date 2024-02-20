Барабаш Василий Афанасьевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения25.03.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.03.1911
Отец: Барабаш Афанасий Алексеевич
Мать: Христина Власовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-85,зап.-31
Смерть
Неизвестно