Александра Гансовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Гансовна

Место рождения

Бунге

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

После 1948

Пол

Женский

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

Около 1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Ганс

Мать: Фенна Ивановна

Эмиграция
Около 1933
Германия
Откуда: Юнокоммунаровск, Донецкая область, Украинская ССР, Союз Советских Социалистических Республик В 1930-е годы вынужденно уехала в Германию с мужем Гансом и дочерью Шурой. Живут в Германии. Из-за ... Показать все
Работа или профессия
После 1948
Германия
Место работы: Шоколадная фабрика
Место жительства
Неизвестно
Германия
Смерть
После 1948
Германия
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