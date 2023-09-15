Александра Гансовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиПосле 1948
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: Ганс
Мать: Фенна Ивановна
Эмиграция
Около 1933
Германия
Откуда: Юнокоммунаровск, Донецкая область, Украинская ССР, Союз Советских Социалистических Республик В 1930-е годы вынужденно уехала в Германию с мужем Гансом и дочерью Шурой. Живут в Германии. Из-за ... Показать все
Работа или профессия
После 1948
Германия
Место работы: Шоколадная фабрика
Место жительства
Неизвестно
Германия
Смерть
После 1948
Германия