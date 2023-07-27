Замахова - Зырянова (Замахова - Зырянова) Иустинья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Параскева Ипатиева
Отец ребёнка: Замахов - Зырянов Ипатий Фаддеев
Рождение ребёнка
21.10.1828
Дочь: Неонила Ипатова
Отец ребёнка: Замахов - Зырянов Ипатий Фаддеев
Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно