Замахова - Зырянова (Замахова - Зырянова) Иустинья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замахова - Зырянова (Замахова - Зырянова) Иустинья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Параскева Ипатиева

Отец ребёнка: Замахов - Зырянов Ипатий Фаддеев

Рождение ребёнка
21.10.1828

Дочь: Неонила Ипатова

Отец ребёнка: Замахов - Зырянов Ипатий Фаддеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замахов - Зырянов Ипатий Фаддеев

Смерть
Неизвестно
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