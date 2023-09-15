Белова (Ларина) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения15.09.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1981
Сын: Белов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Викторович
Рождение ребёнка
16.05.1988
Сын: Белов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Викторович
Рождение ребёнка
27.01.1990
Дочь: Белова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Белов Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно