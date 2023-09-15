Белова (Ларина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Ларина) Татьяна Владимировна

Место рождения

Морозиха, Васильевская волость, Шуйский уезд

Дата рождения

15.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозиха, Васильевская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1981

Сын: Белов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Викторович

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.05.1988

Сын: Белов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Викторович

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.01.1990

Дочь: Белова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Белов Александр Викторович

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Александр Викторович

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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