Семибратова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1847
Сын: Семибратов Данило Тимофеев
Отец ребёнка: Семибратов Тимофей Козмин
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Семибратова Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Семибратов Тимофей Козмин
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Семибратова Палагея Тимофеева
Отец ребёнка: Семибратов Тимофей Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно