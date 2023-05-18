Семибратова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1847

Сын: Семибратов Данило Тимофеев

Отец ребёнка: Семибратов Тимофей Козмин

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Семибратова Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Семибратов Тимофей Козмин

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Семибратова Палагея Тимофеева

Отец ребёнка: Семибратов Тимофей Козмин

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семибратов Тимофей Козмин

Смерть
Неизвестно
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