Чеканова (Негородова) Екатерина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеканова (Негородова) Екатерина Михайлова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Негородов Михаил

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Чеканов Иван Кириллов

Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1882

Дочь: Брежнева Ольга Кириллова

Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1885

Дочь: Дарья Кириллова

Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Марфа Кириллова

Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1890

Сын: Чеканов Василий Кириллов

Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1893

Сын: Чеканов Стефан Кириллов

Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1896

Дочь: Мария Кириллова

Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Чеканова Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1900

Дочь: Александра Кириллова

Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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