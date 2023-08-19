Чеканова (Негородова) Екатерина Михайлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Негородов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев
Рождение ребёнка
09.07.1882
Дочь: Брежнева Ольга Кириллова
Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев
Рождение ребёнка
11.03.1885
Дочь: Дарья Кириллова
Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Марфа Кириллова
Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев
Рождение ребёнка
29.12.1890
Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев
Рождение ребёнка
27.03.1893
Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев
Рождение ребёнка
28.03.1896
Дочь: Мария Кириллова
Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Чеканова Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев
Рождение ребёнка
14.04.1900
Дочь: Александра Кириллова
Отец ребёнка: Чеканов Кирилл Сергеев
Смерть
Неизвестно