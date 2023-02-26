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Фёкла Семёнова

Место рождения

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

28.10.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1830 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1863

Отец: Семён

Мать: ?

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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