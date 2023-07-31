Лукерья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Агафонович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Агафонович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Агафонович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Семён Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Агафонович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Агафонович
Смерть
Неизвестно