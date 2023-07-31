Лукерья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Агафонович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Агафонович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Агафонович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Семён Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Агафонович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Агафонович

Смерть
Неизвестно
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