Гликерия Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1819
Отец: Шумилов Никита Адрианович
Мать: Евдокия Парамоновна
1819 О родившихся Гремячка 5 37 4 Гликерья Никита Андреев нет нет
Бракосочетание
1841
1841 О бракосочетавшихся Гремячка ф.5 о.59 д.22 Иван Петров 18 Гремячка и Лукерья Никитина 20 Никита Адреянов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Безруков Иван Петрович
1844 О родившихся Гремячка 5 62 19 Фаддей Иван Петров нет Гликерия Никитина
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Безрукова) Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Безруков Иван Петрович
1847 О родившихся Гремячка 5 65 23А Неонила Иван Петров нет Гликерия Никитина
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Безруков Иван Петрович
1851 О родившихся Гремячка 5 69 25А Савин Иван Петров нет Гликерия Никитина
Рождение ребёнка
1854
Сын: Алексеев Николай Иванович
Отец ребёнка: Безруков Иван Петрович
1854 О родившихся Гремячка 5 72 1 Николай Иван Петров нет Гликерия Никитина
Смерть
1873
1873 О умерших Гремячка 4 176 24 Грикерия Никитина 48 Иван Петров 1825