Гликерия Никитична Около 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Никитична

Гликерия Никитична

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Шумилов Никита Адрианович

Мать: Евдокия Парамоновна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1819 О родившихся Гремячка 5 37 4 Гликерья Никита Андреев нет нет
Бракосочетание
1841

Муж: Безруков Иван Петрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1841 О бракосочетавшихся Гремячка ф.5 о.59 д.22 Иван Петров 18 Гремячка и Лукерья Никитина 20 Никита Адреянов
Рождение ребёнка
1844

Сын: Безруков Фадей Иванович

Отец ребёнка: Безруков Иван Петрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1844 О родившихся Гремячка 5 62 19 Фаддей Иван Петров нет Гликерия Никитина
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Безрукова) Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Безруков Иван Петрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1847 О родившихся Гремячка 5 65 23А Неонила Иван Петров нет Гликерия Никитина
Рождение ребёнка
1851

Сын: Безруков Савин Иванович

Отец ребёнка: Безруков Иван Петрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1851 О родившихся Гремячка 5 69 25А Савин Иван Петров нет Гликерия Никитина
Рождение ребёнка
1854

Сын: Алексеев Николай Иванович

Отец ребёнка: Безруков Иван Петрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1854 О родившихся Гремячка 5 72 1 Николай Иван Петров нет Гликерия Никитина
Смерть
1873
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1873 О умерших Гремячка 4 176 24 Грикерия Никитина 48 Иван Петров 1825

Мы используем куки для улучшения работы сайта.