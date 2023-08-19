Ведерникова Мария Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВедерникова Мария Флоровна

Ведерникова Мария Флоровна

Место рождения

Ахметев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ведерников Флор Иванович

Мать: Ведерникова Варвара Андреевна

Ахметев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close