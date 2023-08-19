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Ведерникова Мария Флоровна
Ведерникова Мария Флоровна
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Место рождения
Ахметев
, Уржумский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ведерников Флор Иванович
Мать
Ведерникова (Пауткина) Варвара Андреевна
1851 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ведерников Флор Иванович
Мать:
Ведерникова Варвара Андреевна
Ахметев
, Уржумский уезд, Вятская губерния
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