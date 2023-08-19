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Панов Игнатий Григорьев

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

24.05.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1807

Отец: Панов Григорий Федотов

Мать: Панова Марья Иванова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1828

Жена: Панова (жилякова) Феврония Егорова

Рождение ребёнка
15.09.1829

Дочь: София Игнатьева

Мать ребёнка: Панова (жилякова) Феврония Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.06.1831

Сын: Панов Тимофей Игнатьев

Мать ребёнка: Панова (жилякова) Феврония Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1836

Дочь: Анна Игнатиева

Мать ребёнка: Панова (жилякова) Феврония Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.06.1840

Сын: Панова Феодосия Игнатиева

Мать ребёнка: Панова (жилякова) Феврония Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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