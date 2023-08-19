Панов Игнатий Григорьев
Место рождения
Дата рождения24.05.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1807
Отец: Панов Григорий Федотов
Мать: Панова Марья Иванова
Бракосочетание
28.01.1828
Рождение ребёнка
15.09.1829
Дочь: София Игнатьева
Мать ребёнка: Панова (жилякова) Феврония Егорова
Рождение ребёнка
08.06.1831
Мать ребёнка: Панова (жилякова) Феврония Егорова
Рождение ребёнка
10.02.1836
Дочь: Анна Игнатиева
Мать ребёнка: Панова (жилякова) Феврония Егорова
Рождение ребёнка
06.06.1840
Сын: Панова Феодосия Игнатиева
Мать ребёнка: Панова (жилякова) Феврония Егорова
Смерть
Неизвестно