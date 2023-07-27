Сутягина (Сутягина) Катерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиОколо ?.03.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Сутягин Петр Андреев
Отец ребёнка: Сутягин Андрей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Сутягин Андрей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Сутягин Андрей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Сутягин Андрей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Сутягин Андрей Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.03.1804