Сутягина (Сутягина) Катерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Сутягина) Катерина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Около ?.03.1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Сутягин Петр Андреев

Отец ребёнка: Сутягин Андрей Осипов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Сутягин Федор Андреев

Отец ребёнка: Сутягин Андрей Осипов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Сутягин Адриан Андреев

Отец ребёнка: Сутягин Андрей Осипов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Сутягин Николай Андреев

Отец ребёнка: Сутягин Андрей Осипов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Матрона Андреева

Отец ребёнка: Сутягин Андрей Осипов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сутягин Андрей Осипов

Смерть
Около ?.03.1804
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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