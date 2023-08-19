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Медвежов Иван Федорович

Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1882

Сын: Медвежов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Медвежова Екатерина Ивановна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1884

Сын: Медвежов Степан Иванович

Мать ребёнка: Медвежова Екатерина Ивановна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1887

Дочь: Титова Прасковья Медвежова

Мать ребёнка: Медвежова Екатерина Ивановна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медвежова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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