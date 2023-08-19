Медвежов Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1882
Мать ребёнка: Медвежова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1884
Мать ребёнка: Медвежова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1887
Дочь: Титова Прасковья Медвежова
Мать ребёнка: Медвежова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно