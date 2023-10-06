Дерека (Ковтун) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерека (Ковтун) Акилина Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.06.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1872

Отец: Ковтун Иван Яковлевич

Мать: Ковтун Ульяна Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Дерека Григорий Филиппович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1895

Сын: Дерека Наум Григорьевич

Отец ребёнка: Дерека Григорий Филиппович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1898

Сын: Дерека Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Дерека Григорий Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1902

Сын: Дерека Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Дерека Григорий Филиппович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1906

Сын: Дерека Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Дерека Григорий Филиппович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1909

Сын: Дерека Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Дерека Григорий Филиппович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1912

Сын: Дерека Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Дерека Григорий Филиппович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1915

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Дерека Григорий Филиппович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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