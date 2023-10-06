Дерека (Ковтун) Акилина Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.06.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1872
Отец: Ковтун Иван Яковлевич
Мать: Ковтун Ульяна Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1895
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1895
Отец ребёнка: Дерека Григорий Филиппович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1898
Сын: Дерека Даниил Григорьевич
Отец ребёнка: Дерека Григорий Филиппович
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1902
Отец ребёнка: Дерека Григорий Филиппович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1906
Отец ребёнка: Дерека Григорий Филиппович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1909
Сын: Дерека Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Дерека Григорий Филиппович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1912
Сын: Дерека Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Дерека Григорий Филиппович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1915
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Дерека Григорий Филиппович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно