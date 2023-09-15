Самородова (Ветрова) Варвара Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самородова (Ветрова) Варвара Васильева

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Ветров Василий

Мать: Ветрова Анна Алексеева

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мартена Ильинична

Отец ребёнка: Самородов Илья Артемов

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Самородов Михаил Ильин

Отец ребёнка: Самородов Илья Артемов

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самородов Илья Артемов

Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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