Самородова (Ветрова) Варвара Васильева
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Ветров Василий
Мать: Ветрова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мартена Ильинична
Отец ребёнка: Самородов Илья Артемов
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Самородов Илья Артемов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно