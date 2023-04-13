Чуракова (Мельникова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова (Мельникова) Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.1900

Сын: Мельников Алексiй Иванов

Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1902

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов

Рождение ребёнка
14.03.1907

Дочь: Дарiя Иванова

Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1909

Сын: Мельников Александр Иванов

Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1911

Дочь: Евдокiя Иванова

Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1913

Сын: Мельников Петр Иванов

Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1914

Сын: Мельников Алексiй Иванов

Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1915

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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