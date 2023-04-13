Чуракова (Мельникова) Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1900
Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов
Рождение ребёнка
02.04.1902
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов
Рождение ребёнка
14.03.1907
Дочь: Дарiя Иванова
Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов
Рождение ребёнка
27.05.1909
Сын: Мельников Александр Иванов
Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов
Рождение ребёнка
20.02.1911
Дочь: Евдокiя Иванова
Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов
Рождение ребёнка
04.01.1913
Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов
Рождение ребёнка
16.03.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов
Рождение ребёнка
16.03.1914
Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов
Рождение ребёнка
17.11.1915
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Мельников Иван Филиппов
Смерть
Неизвестно