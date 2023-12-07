Охотин Илья Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Охотин Алексей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотин Никифор Ильич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1725
Сын: Охотин Максим Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Охотин Алексей Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Охотин Федот Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Охотин Петр Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Охотин Андрей Ильич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно