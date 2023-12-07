Охотин Илья Алексеевич 1685 — найти родственников по фамилии на Familio
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Охотин Илья Алексеевич

Место рождения

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Охотин Алексей Федорович

Мать: не указана

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотин Никифор Ильич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Охотин Максим Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Охотин Алексей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Охотин Федот Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Охотин Петр Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Охотин Андрей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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