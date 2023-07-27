Соколова (Соколова) Катерина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти20.02.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Соколов Егор Андриев
Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Агафия Андреева
Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Макрина Андреева
Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Соколов Александр Андреев
Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Соколов Егор Андреев
Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ульяна Андреева
Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Тарскова Наталья Андреева
Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Кокорина Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1813
Причина смерти: от жабы