Соколова (Соколова) Катерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Соколова) Катерина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

20.02.1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Соколов Егор Андриев

Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Агафия Андреева

Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Макрина Андреева

Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Соколов Александр Андреев

Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Соколов Егор Андреев

Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ульяна Андреева

Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Тарскова Наталья Андреева

Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Кокорина Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Соколов Андрей Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Андрей Иванов

Смерть
20.02.1813
Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от жабы
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