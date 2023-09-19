Ельцова Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1910
Дата смерти04.11.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1929
Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович
Покровка, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.11.1932
Дочь: Перевозчикова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович
Рождение ребёнка
28.10.1935
Дочь: Шутов Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович
Рождение ребёнка
02.07.1940
Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович
Рождение ребёнка
05.03.1946
Сын: Ельцов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович
Новопокровка, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович
Рождение ребёнка
21.11.1949
Сын: Ельцов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович
Рождение ребёнка
27.11.1951
Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович
Рождение ребёнка
10.08.1953
Дочь: Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович
Смерть
04.11.1980