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Ельцова Прасковья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1910

Дата смерти

04.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Ельцова Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович

Покровка, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.11.1932

Дочь: Перевозчикова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович

Рождение ребёнка
28.10.1935

Дочь: Шутов Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович

Рождение ребёнка
02.07.1940

Сын: Ельцов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович

Рождение ребёнка
05.03.1946

Сын: Ельцов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович

Новопокровка, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Ельцов Валерий Яковлевич

Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович

Рождение ребёнка
21.11.1949

Сын: Ельцов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович

Рождение ребёнка
27.11.1951

Сын: Ельцов Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович

Рождение ребёнка
10.08.1953

Дочь: Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Ельцов Яков Степанович

Смерть
04.11.1980
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