Филипъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Трофимъ Филиповъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Кирило Филиповъ
Мать ребёнка: не указана
Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана