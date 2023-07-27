Чащина (Чащина) Агафия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти26.06.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Занина (чащина) Васса Спиридонова
Отец ребёнка: Чащин Спиридон Петров
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Чащин Григорий Спиридонов
Отец ребёнка: Чащин Спиридон Петров
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Чащин Спиридон Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1802