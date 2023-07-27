Чащина (Чащина) Агафия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Чащина) Агафия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

26.06.1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Занина (чащина) Васса Спиридонова

Отец ребёнка: Чащин Спиридон Петров

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Чащин Григорий Спиридонов

Отец ребёнка: Чащин Спиридон Петров

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Чащин Феодор Спиридонов

Отец ребёнка: Чащин Спиридон Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чащин Спиридон Петров

Смерть
26.06.1802
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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