Митина Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1931

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1931

Отец: Митин Иван

Мать: Александра Степановна

Рождение ребёнка
22.02.1958

Дочь: Игина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Игин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Игин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игин Николай

Смерть
2020
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