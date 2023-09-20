Митина Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1931
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1931
Отец: Митин Иван
Мать: Александра Степановна
Рождение ребёнка
22.02.1958
Дочь: Игина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Игин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Игин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игин Николай
Смерть
2020