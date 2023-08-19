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Сутягин Василий Никифоров

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Сутягин Никифор Осипов

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1808

Жена: Сутягина Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Устинья Васильева

Мать ребёнка: Сутягина Евдокия Трофимова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.03.1809

Сын: Сутягин Феодот Васильев

Мать ребёнка: Сутягина Евдокия Трофимова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1810

Дочь: Шушарина Стефанида Васильева

Мать ребёнка: Сутягина Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
13.03.1812

Сын: Сутягин Никифор Васильев

Мать ребёнка: Сутягина Евдокия Трофимова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1813

Сын: Сутягин Иустин Васильев

Мать ребёнка: Сутягина Евдокия Трофимова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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