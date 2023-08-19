Сутягин Василий Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Сутягин Никифор Осипов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1808
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Устинья Васильева
Мать ребёнка: Сутягина Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
02.03.1809
Мать ребёнка: Сутягина Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
14.11.1810
Дочь: Шушарина Стефанида Васильева
Мать ребёнка: Сутягина Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
13.03.1812
Мать ребёнка: Сутягина Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
30.05.1813
Мать ребёнка: Сутягина Евдокия Трофимова
Смерть
Неизвестно