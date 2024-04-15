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Бурденко Алексей Моисеевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

09.03.1880 ст.

Дата смерти

18.05.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1880 ст.

Отец: Бурденко Моисей Маркович

Мать: Бурденко Дарья Матвеевна

Кровное, Сумська область
Крещение
09.03.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
18.05.1880 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
24.05.1880 ст.
на общественном кладбище
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