Бурденко Алексей Моисеевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1880 ст.
Дата смерти18.05.1880 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1880 ст.
Отец: Бурденко Моисей Маркович
Мать: Бурденко Дарья Матвеевна
Крещение
09.03.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
18.05.1880 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
24.05.1880 ст.
на общественном кладбище