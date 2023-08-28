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Гридчина Матрона Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1910

Дочь: Анна Захарова

Отец ребёнка: Гридчин Захар Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.03.1910

Дочь: Матрона Захарова

Отец ребёнка: Гридчин Захар Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.12.1910

Сын: Гридчин Пер Захаров

Отец ребёнка: Гридчин Захар Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
?.01.1913

Муж: Гридчин Захар Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1914

Сын: Гридчин Михаил Захаров

Отец ребёнка: Гридчин Захар Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.04.1916

Дочь: Александра Захарова

Отец ребёнка: Гридчин Захар Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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