Гридчина Матрона Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1910
Дочь: Анна Захарова
Отец ребёнка: Гридчин Захар Лукьянов
Рождение ребёнка
21.03.1910
Дочь: Матрона Захарова
Отец ребёнка: Гридчин Захар Лукьянов
Рождение ребёнка
14.12.1910
Сын: Гридчин Пер Захаров
Отец ребёнка: Гридчин Захар Лукьянов
Бракосочетание
?.01.1913
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1914
Отец ребёнка: Гридчин Захар Лукьянов
Рождение ребёнка
04.04.1916
Дочь: Александра Захарова
Отец ребёнка: Гридчин Захар Лукьянов
Смерть
Неизвестно