Рышкова (Соколова) Акилина Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Соколова) Акилина Захарова

Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

13.06.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1807

Отец: Соколов Захар Иванов

Мать: Соколова Евгения Петрова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1829

Муж: Рышков Евграф Семенов

Рождение ребёнка
10.04.1830

Дочь: Хиония Евграфова

Отец ребёнка: Рышков Евграф Семенов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1832

Сын: Рышков Еремий Евграфов

Отец ребёнка: Рышков Евграф Семенов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.09.1833

Сын: Рышков Саватий Евграфов

Отец ребёнка: Рышков Евграф Семенов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1835

Сын: Рышков Фока Евграфов

Отец ребёнка: Рышков Евграф Семенов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1836

Дочь: Евдокия Евграфова

Отец ребёнка: Рышков Евграф Семенов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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