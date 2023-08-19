Рышкова (Соколова) Акилина Захарова
Место рождения
Дата рождения13.06.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1807
Отец: Соколов Захар Иванов
Мать: Соколова Евгения Петрова
Бракосочетание
31.01.1829
Рождение ребёнка
10.04.1830
Дочь: Хиония Евграфова
Отец ребёнка: Рышков Евграф Семенов
Рождение ребёнка
01.05.1832
Отец ребёнка: Рышков Евграф Семенов
Рождение ребёнка
18.09.1833
Отец ребёнка: Рышков Евграф Семенов
Рождение ребёнка
24.07.1835
Сын: Рышков Фока Евграфов
Отец ребёнка: Рышков Евграф Семенов
Рождение ребёнка
07.08.1836
Дочь: Евдокия Евграфова
Отец ребёнка: Рышков Евграф Семенов
Смерть
Неизвестно