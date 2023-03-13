Гордеева Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Анна Иванова

Место рождения

Бобровка

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобровка
Рождение ребёнка
1800

Сын: Гордеевъ Василій

Отец ребёнка: Гордеевъ Якимъ

Рождение ребёнка
21.07.1803

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Гордеевъ Якимъ

Ляхово
Рождение ребёнка
12.09.1814

Сын: Гордеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Якимъ

Ляхово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ Якимъ

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