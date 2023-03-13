Гордеева Анна Иванова
Место рожденияБобровка
Дата рождения1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бобровка
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гордеевъ Василій
Отец ребёнка: Гордеевъ Якимъ
Рождение ребёнка
21.07.1803
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Гордеевъ Якимъ
Ляхово
Рождение ребёнка
12.09.1814
Сын: Гордеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Якимъ
Ляхово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеевъ Якимъ