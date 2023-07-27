Михайлищев Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти25.11.1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Михайлищев Яков Игнатьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Михайлищев Саввастиан Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Евфимия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.11.1826
Причина смерти: от удушья