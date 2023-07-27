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Михайлищев Иван Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

25.11.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Михайлищев Яков Игнатьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Михайлищев Саввастиан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Евфимия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Михайлищев Никита Иванов

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
25.11.1826
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
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