Иоанн
Место рожденияВоронежская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1848
Дочь: Малахова Елизавета Иоанновна
Мать ребёнка: не указана
Воронежская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Воронежская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Воронежская губерния, Российская империя