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Иоанн

Место рождения

Воронежская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1848

Дочь: Малахова Елизавета Иоанновна

Мать ребёнка: не указана

Воронежская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Воронежская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Воронежская губерния, Российская империя
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