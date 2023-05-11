Пермина (Михаленкова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермина (Михаленкова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1900 ст.

Дочь: Хиония Сергеевна

Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.09.1903 ст.

Дочь: Таисия Сергеевна

Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.

Дочь: Пермин Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.02.1907 ст.

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.08.1909 ст.

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.07.1912 ст.

Сын: Пермин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.04.1914 ст.

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович

Рождение ребёнка
15.08.1915 ст.

Сын: Пермин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович

Рождение ребёнка
01.02.1918 ст.

Дочь: Агния Сергеевна

Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович

Рождение ребёнка
02.04.1920 ст.

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.04.1920 ст.

Сын: Пермин Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермин Сергей Анисимович

Смерть
Неизвестно
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