Пермина (Михаленкова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1900 ст.
Дочь: Хиония Сергеевна
Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
18.09.1903 ст.
Дочь: Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.
Дочь: Пермин Семен Сергеевич
Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
13.02.1907 ст.
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
28.08.1909 ст.
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
19.07.1912 ст.
Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович
Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.04.1914 ст.
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
15.08.1915 ст.
Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
01.02.1918 ст.
Дочь: Агния Сергеевна
Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
02.04.1920 ст.
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.04.1920 ст.
Отец ребёнка: Пермин Сергей Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно