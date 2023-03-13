Печерскихъ Елена Елизарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печерскихъ Елена Елизарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1675 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Печерскихъ Калина

Отец ребёнка: Печерскихъ Софронъ Анисимовъ

Рождение ребёнка
1714

Сын: Печерскихъ Федоръ

Отец ребёнка: Печерскихъ Софронъ Анисимовъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Печерскихъ Иванъ

Отец ребёнка: Печерскихъ Софронъ Анисимовъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печерскихъ Софронъ Анисимовъ

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