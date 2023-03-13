Печерскихъ Елена Елизарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Печерскихъ Калина
Отец ребёнка: Печерскихъ Софронъ Анисимовъ
Рождение ребёнка
1714
Сын: Печерскихъ Федоръ
Отец ребёнка: Печерскихъ Софронъ Анисимовъ
Рождение ребёнка
1721
Сын: Печерскихъ Иванъ
Отец ребёнка: Печерскихъ Софронъ Анисимовъ
Бракосочетание
Неизвестно