Васильева (Плотникова) Анна (Васса) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.02.1921
Запись №126 о бракосочетании от 26 февраля 1921г хлебопашца из с. Верх-Чика Васильева Лукьяна Никаноровича, 24 лет и домохозяйки из д. Половинной Плотниковой Вассы Ивановны 25 лет.
Рождение ребёнка
09.05.1922
Сын: Васильев Николай Лукьянович
Отец ребёнка: Васильев Лука (Лукьян) Наканорович
Запись №405 о рождении от 9 мая 1922г в с. Верх-Чик у хлебопашца Луки (25 лет) и Вассы (25 лет) Васильевых сына Николая.
Рождение ребёнка
?.10.1923
Отец ребёнка: Васильев Лука (Лукьян) Наканорович
Дата рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
03.05.1924
Сын: Васильев Георгий Лукьянович
Отец ребёнка: Васильев Лука (Лукьян) Наканорович
Запись №394 о рождении от 3 мая 1924г в с. Верх-Чика у хлебопашца Луки Никифорова (28 лет) и домохозяйки Анны Ивановны (28 лет) Васильевых сына Георгия. Имя матери неправильно, ошибка в записи.
Смерть
Неизвестно