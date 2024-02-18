Васильева (Плотникова) Анна (Васса) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Плотникова) Анна (Васса) Ивановна

Место рождения

Половинное, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Половинное, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
26.02.1921

Муж: Васильев Лука (Лукьян) Наканорович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №126 о бракосочетании от 26 февраля 1921г хлебопашца из с. Верх-Чика Васильева Лукьяна Никаноровича, 24 лет и домохозяйки из д. Половинной Плотниковой Вассы Ивановны 25 лет.
Рождение ребёнка
09.05.1922

Сын: Васильев Николай Лукьянович

Отец ребёнка: Васильев Лука (Лукьян) Наканорович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №405 о рождении от 9 мая 1922г в с. Верх-Чик у хлебопашца Луки (25 лет) и Вассы (25 лет) Васильевых сына Николая.
Рождение ребёнка
?.10.1923

Сын: Васильев Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Васильев Лука (Лукьян) Наканорович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Дата рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
03.05.1924

Сын: Васильев Георгий Лукьянович

Отец ребёнка: Васильев Лука (Лукьян) Наканорович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №394 о рождении от 3 мая 1924г в с. Верх-Чика у хлебопашца Луки Никифорова (28 лет) и домохозяйки Анны Ивановны (28 лет) Васильевых сына Георгия. Имя матери неправильно, ошибка в записи.
Смерть
Неизвестно

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