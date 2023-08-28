Чеканова Параскева Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1870
Отец ребёнка: Чеканов Ефим Тихонов
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Чеканов Ефим Тихонов
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Чеканов Ефим Тихонов
Рождение ребёнка
23.01.1881
Отец ребёнка: Чеканов Ефим Тихонов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия Ефимова
Отец ребёнка: Чеканов Ефим Тихонов
Рождение ребёнка
14.12.1890
Дочь: Анисия Ефимова
Отец ребёнка: Чеканов Ефим Тихонов
Рождение ребёнка
22.07.1895
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Чеканов Ефим Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чеканов Ефим Тихонов
Смерть
Неизвестно