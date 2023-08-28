Чеканова Параскева Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеканова Параскева Федорова

Чеканова Параскева Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Чеканов Стефан Ефимов

Отец ребёнка: Чеканов Ефим Тихонов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Чеканов Димитрий Ефимов

Отец ребёнка: Чеканов Ефим Тихонов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Чеканов Даниил Ефимов

Отец ребёнка: Чеканов Ефим Тихонов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1881

Сын: Чеканов Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Чеканов Ефим Тихонов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия Ефимова

Отец ребёнка: Чеканов Ефим Тихонов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1890

Дочь: Анисия Ефимова

Отец ребёнка: Чеканов Ефим Тихонов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1895

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Чеканов Ефим Тихонов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеканов Ефим Тихонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close