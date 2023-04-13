Белявская Фекла Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1897
Дочь: Пожиток Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Белявский Илья Андреевич
Рождение ребёнка
04.05.1900
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Белявский Илья Андреевич
Рождение ребёнка
04.01.1902
Дочь: Феона Ильинична
Отец ребёнка: Белявский Илья Андреевич
Рождение ребёнка
07.04.1905
Отец ребёнка: Белявский Илья Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно