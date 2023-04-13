Белявская Фекла Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белявская Фекла Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1897

Дочь: Пожиток Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Белявский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
04.05.1900

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Белявский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
04.01.1902

Дочь: Феона Ильинична

Отец ребёнка: Белявский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
07.04.1905

Сын: Белявский Григорий Ильич

Отец ребёнка: Белявский Илья Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белявский Илья Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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