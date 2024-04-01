Холуев Алексей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холуев Алексей Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холуев Андрей Отст. Д. Кривооозерной

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1776

Жена: Холуева Ефимья Денисова

Рождение ребёнка
21.08.1779

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Холуева Ефимья Денисова

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Холуев Николай Алексеев

Мать ребёнка: Холуева Ефимья Денисова

Рождение ребёнка
25.09.1785

Сын: Холуев Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Холуева Ефимья Денисова

Смерть
Неизвестно
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