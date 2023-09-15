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Олейник Григорий Андреевич

Место рождения

Борзна, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

Около 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Олейник Андрей Петрович

Мать: Олейник Анастасия

Борзна, Чернігівська область
Место жительства
1895
Борзна, Чернігівська область
Потомственный купец. В Санкт-Петербурге имел два магазина, жил в Борзне, зимой шла торговля мясом, весной-летом – овощами и фруктами, осенью – картофелем, имел наёмных рабочих. Его дело продолжил один... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Борзна, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Борзна, Чернігівська область
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