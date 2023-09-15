Олейник Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Олейник Андрей Петрович
Мать: Олейник Анастасия
Место жительства
1895
Потомственный купец. В Санкт-Петербурге имел два магазина, жил в Борзне, зимой шла торговля мясом, весной-летом – овощами и фруктами, осенью – картофелем, имел наёмных рабочих. Его дело продолжил один... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно