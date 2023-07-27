Voinkov (Воинков) Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voinkov (Воинков) Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1975

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1975

Отец: Воинков Михаил Иванович

Мать: Воинкова Валентина Васильевна

Бракосочетание
16.09.2000

Муж: не указан

Рождение ребёнка
25.11.2002

Дочь: Yana Voinkov

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
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