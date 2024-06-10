Духов Тимофей Архипов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Духов Тимофей Архипов

Место рождения

Бахметьево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

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Дети

1894 г.р.
1899 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Духов Архип Архипов

Мать: скрыто настройками приватности

Бахметьево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Духов Петр Тимофеев

Мать ребёнка: ?

Бахметьево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Духов Никита Тимофеев

Мать ребёнка: ?

Бахметьево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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