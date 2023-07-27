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Большаков Яков Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

18.03.1810

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Большаков Михайло

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Большаков Федор Яковлев

Мать ребёнка: Большакова Ирина Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Панова Акилина Яковлева

Мать ребёнка: Большакова Ирина Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Большаков Александр Яковлев

Мать ребёнка: Большакова Ирина Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Ирина Егорова

Смерть
18.03.1810
Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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