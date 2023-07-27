Большаков Яков Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти18.03.1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Большаков Михайло
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Большакова Ирина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Панова Акилина Яковлева
Мать ребёнка: Большакова Ирина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Большаков Александр Яковлев
Мать ребёнка: Большакова Ирина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большакова Ирина Егорова
Смерть
18.03.1810