Юрченко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Юрченко Карп Иванович

Отец ребёнка: Юрченко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
25.12.1860

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Юрченко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.02.1865

Сын: Юрченко Антон Иванович

Отец ребёнка: Юрченко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
30.10.1868

Дочь: Писановская Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Юрченко Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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