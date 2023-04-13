Юрченко Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Юрченко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.12.1860
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Юрченко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1865
Отец ребёнка: Юрченко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
30.10.1868
Дочь: Писановская Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Юрченко Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно