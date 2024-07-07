Саипков Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Саипков Андрей Терентьевич
Мать: Соломанида Яковлева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Саипкова Парасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Саипкова Парасковья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Тетерина (Саипкова) Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Саипкова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Саипкова Парасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Саипкова Парасковья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно