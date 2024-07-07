Саипков Дмитрий Андреевич 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саипков Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Саипков Андрей Терентьевич

Мать: Соломанида Яковлева

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Саипкова Парасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Саипкова Парасковья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Тетерина (Саипкова) Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Саипкова Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Саипкова Парасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Саипкова Парасковья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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