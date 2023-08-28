Меркулова Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1882
Дочь: Елена Максимова
Отец ребёнка: Меркулов Максим Арсеньев
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Чурсина Вера Максимова
Отец ребёнка: Меркулов Максим Арсеньев
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Сотникова Ольга Максимова
Отец ребёнка: Меркулов Максим Арсеньев
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анастасия Максимова
Отец ребёнка: Меркулов Максим Арсеньев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно