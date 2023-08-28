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Меркулова Мария Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1882

Дочь: Елена Максимова

Отец ребёнка: Меркулов Максим Арсеньев

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Чурсина Вера Максимова

Отец ребёнка: Меркулов Максим Арсеньев

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Сотникова Ольга Максимова

Отец ребёнка: Меркулов Максим Арсеньев

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анастасия Максимова

Отец ребёнка: Меркулов Максим Арсеньев

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Максим Арсеньев

Смерть
Неизвестно
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